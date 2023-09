Bundesinnenministerin Nancy Faeser schließt stationäre Grenzkontrollen im Kampf gegen die Schleuserkriminalität nicht mehr aus. Ein Sprecher ihres Ministeriums bestätigte MDR AKTUELL, dass derzeit Kontrollen an der Grenzen zu Polen und Tschechien geprüft würden.

Faeser erklärte in der "Welt am Sonntag", dass kurzfristige stationäre Grenzkontrollen eine Möglichkeit seien, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen. Nach den Vorstellungen der SPD-Politikerin sollen diese Kontrollen die Überwachung des gesamten Grenzgebietes durch die Schleierfahndung ergänzen.

Bundesinnenministerin Faeser lässt stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien prüfen.

Faeser warnte im "Welt am Sonntag"-Interview davor, zu suggerieren, dass keine Asylbewerber mehr kämen, sobald es stationäre Grenzkontrollen gebe. Sie erklärte, wenn eine Person an der Grenze um Asyl bitte, dann müsse der Asylantrag in Deutschland geprüft werden. Entscheidend bleibe deshalb der Schutz der EU-Außengrenzen, den man mit einem gemeinsamen Asylsystem erreiche.