Entscheidender Unterschied ist der Ort, an dem eine unerlaubt anreisende Person aufgegriffen wird. Eine Zurückweisung kann erfolgen, wenn eine Person unmittelbar an der Grenze durch die Polizei angehalten wird. Dann ist rechtlich gesehen noch kein Grenzübertritt erfolgt. Eine Zurückschiebung ist möglich, wenn eine Person nach dem Grenzübertritt aufgegriffen wird und insofern aus juristischer Sicht bereits eingereist ist.

Juristischer Unterschied ist, dass Deutschland bei Zurückweisungen theoretisch kein Einverständnis des Nachbarlandes einholen muss, wenn es die Einreise blockiert. Die Polizei könnte die Person ins Grenzgebiet zurückschicken beziehungsweise dort stehen lassen, da die Einreise noch nicht stattgefunden hat. In der Praxis nimmt die Bundespolizei jedoch immer Kontakt zum Nachbarstaat auf. GdP-Chef Roßkopf sagt: "Andernfalls könnte das zu einem Pingpong führen. Denn das andere Land könnte die Person wiederum zurückschicken. Deshalb sind Absprachen hier unumgänglich." Es handelt sich um ein festgelegtes Prozedere mit festen Ansprechpartnern bei sogenannten Überstellungsdienststellen. Nach Angaben der GdP kann es mehrere Stunden dauern, ehe die Polizei des Nachbarlandes auf ein Überstellungsangebot reagiert. Lehnt das Nachbarland die Zurückweisung beziehungsweise Zurückschiebung ab, kommen die Personen in eine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.

Wird eine Person an der Grenze kontrolliert, überprüft die Bundespolizei nach Angaben der GdP zunächst die Papiere, also den Pass und gegebenenfalls das Visum. Es findet eine kurze Befragung statt, woher die Person kommt und wohin sie reisen möchte. Wer Asyl in Deutschland beantragen will, wird erkennungsdienstlich behandelt. Die Beamtinnen und Beamten nehmen also etwa Fingerabdrücke, die dann mit dem Ausländerzentralregister und der europäischen Datenbank für die Identifizierung von Asylbewerbern (Eurodac) abgeglichen werden. Wenn die Bundespolizei keine Einreiseerlaubnis erteilt, kann eine Zurückweisungsverfügung ausgestellt werden. Die Zurückweisung oder Zurückschiebung an das Land, aus dem die Person gekommen ist, folgt (siehe oben).