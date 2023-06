Nach Aussagen von Grimmaer Bürgermeister Ist der Staat wirklich pleite?

Hauptinhalt

Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger hat in einer Online-Bürgersprechstunde behauptet, dass der Staat nahezu pleite sei und es nur niemand offen aussprechen würde. MDR AKTUELL-Hörer Thomas Schlüter aus Leipzig ist verwundert und fragt sich nun, was ist dran an der Aussagen von Berger?