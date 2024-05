Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Das hat auch rechtliche Gründe, weil mit Parteispenden gar keine konkreten Ziele verfolgt werden dürfen. So lässt das Parteiengesetz die Annahme einer Spende nicht zu, wenn sie "erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung" für einen bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteil fließt.



Probleme damit hatte etwa der auch in Leipzig bekannte Berliner Immobilieninvestor Christoph Gröner. Er hatte 2020 persönlich und über die Gröner Family Office GmbH der CDU in Berlin 800.000 Euro zukommen lassen und in Interviews später von Bedingungen gesprochen. So sagte Gröner unter anderem etwa im Mai 2021 beim Deutschlandfunk Kultur und mit Bezug zum Berliner Mietendeckel, er habe gewollt, dass die CDU diesen "modifiziert".