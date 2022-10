Debatte um Atomkraft Grüne fordern im AKW-Streit Entgegenkommen der FDP

Es herrscht Uneinigkeit in der Ampelkoalition: Die Grünen machen der FDP Zugeständnisse und wollen die Atomkraftwerke bis April 2023 weiterbetreiben. Die FDP hatte jedoch gefordert, dass diese bis 2024 am Netz bleiben sollen. "Wir sind in dieser besonderen Situation bereit, über unseren Schatten zu springen, um die Versorgungssicherheit zu sichern", sagte die Co-Parteivorsitzende der Grünen Ricarda Lang im ZDF.