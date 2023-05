Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erinnerte an "die zwillingshafte Geschichte". Man dürfe sich heute nicht mehr einreden lassen, dass es noch sowas wie angeborene Mentalitätsunterschiede gebe: "Ich kann mit vollem Herzen sagen: die gibt es nicht." Die Veränderung innerhalb Deutschlands werde auch in den ostdeutschen Ländern gestaltet – "jedenfalls nicht in geringerer Geschwindigkeit, vielleicht in schnellerer".