Grüne und CDU in Baden-Württemberg wollen über eine Neuauflage ihrer Koalition verhandeln. Das haben die beiden bisherigen Regierungspartner bei ihrem abschließenden Sondierungsgespräch vereinbart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte anschließend, in den Sondierungen seien entscheidende inhaltliche Eckpunkte bereits schriftlich vereinbart worden. CDU-Landeschef Thomas Strobl erklärte, in den Sondierungen sei bereits ein gutes Fundament für eine gemeinsame Koalition gefunden worden.

Als zentralen Punkt der Einigung nannte Kretschmann ein Klimaschutzprogramm, das so kein anderes Bundesland habe. Kretschmann erklärte, Baden-Württemberg solle zum führenden Klimaschutzland in Deutschland werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, hat die CDU beim Klimaschutz weitgehende Zugeständnisse gemacht. So sei etwa eine Solarpflicht für neugebaute Häuser angedacht. Auch die Windkraft soll nach dem Willen der Grünen massiv ausgebaut werden.

Bei der Basis der Grünen hatte es bis zuletzt noch starke Zweifel an einem erneuten Regierungsbündnis mit der CDU gegeben. Der Vorstand der Partei in Baden-Württemberg hatte am Gründonnerstag zunächst eine Neuauflage von Schwarz-Grün blockiert, dann aber zugestimmt. Kretschmann sagte dazu, die Grünen seien eine Partei, "die es sich nicht einfach macht", und kein "Abnickverein".