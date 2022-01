Michael Kellner, politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen. Bildrechte: Phoenix

Neben Habeck gehören zum Vorstand auch die Noch-Co-Vorsitzende und Außenministerin Annalena Baerbock, die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Jamila Schäfer sowie Bundesschatzmeister Marc Urbatsch. Auch der in Gera geborene parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, ist von den Ermittlungen betroffen. Vor seiner Berufung in das Haus von Habeck hat er seit 2013 als Bundesgeschäftsführer der Grünen die Zusammenarbeit in der Partei koordiniert und Parteitage sowie Wahlkämpfe organisiert. Eine Interviewanfrage des MDR zu den Ermittlungen hatte Kellner am Donnerstag abgelehnt.