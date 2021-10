Nach der Bundestagswahl ist klar: Es gibt mit der SPD zwar eine Wahlsiegerin, aber keine ausgemachten Mehrheiten. Wählerinnen und Wähler haben die Wunschkoalitionen der Parteien nicht ermöglicht. Jetzt ringen Union und SPD um die Deutungshoheit: Wer sollte und wer kann?

Die SPD stellt die stärkste Fraktion im Bundestag und hat mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten, der für sich und seine Partei einen klaren Regierungsauftrag formuliert. Die CDU schwankt zwischen Wundenlecken, Neuaufstellung und einem Kanzlerkandidaten Armin Laschet, der weiß, dass seine politische Karriere ohne eine schwarz-grün-gelbe Koalition ein Ende finden wird. Während CDU und SPD versuchen, ihre Führungsqualitäten zu beweisen, verhandeln Grüne und FDP im Stillen über mögliche Gemeinsamkeiten.

Grüne und FDP zeigen sich kompromissbereit

FDP-Generalsekretär Volker Wissing, Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, FDP-Vorsitzender Christian Lindner und Grünen-Vorsitzender Robert Habeck (v.l.n.r.). Bildrechte: Screenshot: MDR Ein Foto geht durchs Netz. Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing posten zeitgleich ein Foto bei Instagram. Von "Brücken" und "Gemeinsamkeiten" ist die Rede. Nicht über die Medien, sondern direkt zum Wähler. Ein "völlig neuer Stil der politischen Kommunikation von Parteien", meint der Berliner Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe. Der sei aber auch von Nöten. Die inhaltlichen Unterschiede der Parteien seien so groß, dass es jetzt darum gehen müsse, ein "gemeinsames Narrativ" zu finden, um inhaltliche Differenzen und Kompromisse sowohl innerhalb der eigenen Parteien als auch der Öffentlichkeit zu vermitteln. Trebbe nennt die Botschaft des geposteten Bildes: "Wir sind jung, wir sind anders. Wir können auch anders kommunizieren."

Von einer weiteren Großen Koalition will in Berlin und auch sonst wo eigentlich niemand etwas wissen. Sondieren wollen SPD und CDU trotzdem miteinander. Zu verstehen ist das als Zeichen an Grüne und FDP, ihren Preis nicht zu hoch zu treiben. Dennoch hält es der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer für einen "klugen Schachzug", wenn Grüne und FDP ihre Gemeinsamkeiten ausloten und noch vor den Sondierungsgesprächen mit SPD und Union im Zwiegespräch einen Rahmen abstecken. Beide vermeintlich kleineren Verhandlungspartner seien jetzt in der Vorhand und wüssten "Scheitern ist nicht möglich".

Große Differenzen bei Klimapolitik und Steuern

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gemeinsamkeiten finden Grüne und FDP in einer "progressiven Gesellschaftspolitik", so Vorländer. Doch gerade bei Klima-, Steuer- und Wirtschaftspolitik gebe es zwischen den Verhandlungspartnern "manifeste Unterschiede", die den jeweiligen Markenkern der Parteien betreffen.



Die Grünen pochen auf einen Kohleausstieg bis 2030, das Ende des Verbrennungsmotors und mehr staatliche Vorgaben zum Erreichen des 1,5 Grad Ziels. Die FDP will keine staatlichen Vorgaben, nur Subventionen und Innovationsförderung und eine andere CO2-Bepreisung. Die FDP will Steuern gerade für Betriebe und Besserverdienende senken. Die Grünen wollen hingegen Ausgaben erhöhen, eine Vermögenssteuer, 12 Euro Mindestlohn und einen Spitzensteuersatz von bis zu 48 Prozent.

Was verhandelbar ist und was nicht

Was teilweise unvereinbar klingt, sei dennoch verhandelbar, sagt Politikwissenschaftler Hans Vorländer. Beide Verhandlungspartner müssten sich in den Kompromissen wiederfinden. Dabei sei nicht entscheidend, alles bis ins "Klein-Klein" auszuverhandeln. Die Richtung müsse stimmen. Wichtig sei es, dem jeweils anderen Verhandlungspartner die Möglichkeit zu geben, bei seiner Basis zu glänzen. "Steuererhöhungen" seien dabei kaum mit der FDP zu verhandeln, sowie ein "später Kohleausstieg" mit den Grünen.

Die FDP will den Soli abschaffen, die Grünen nicht. Diesen Punkt könnte man beispielsweise getrost unverhandelt lassen, da hierzu ohnehin in zwölf Monaten ein Urteil des Verfassungsgerichts ansteht. "Der Kompromiss liegt nicht immer in der Mitte", erklärt Vorländer: "Beide Seiten sollten einander ganze Verhandlungspunkte schenken, um zu einem Erfolg zu gelangen."

Zitrusgespräche und "Pasta-Connection"

Große Linien statt große Gruppen: Vieles spricht dafür, dass die sogenannten Zitrus-Gespräche zwischen Grünen und FDP nicht wieder auf einem Balkon scheitern und sterben wie 2017. Das liegt vor allem am Regierungswillen der Parteien und zum anderen an ihrer Vorbereitung.

Seit 2017 bereiten sich Parlamentarier-Gruppen, also lose Zusammenschlüsse von Abgeordneten beider Parteien, auf den nächsten Ernstfall vor. Diese Gruppen tragen fantasievolle Namen wie "Lebensstern" oder "Pasta-Connection".