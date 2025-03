Die Grünen kritisieren, dass beide Vorhaben in einem Gesetzespaket gebündelt wurden, und befürchten, dass Infrastrukturmittel nicht in Klimaschutz und Digitalisierung, sondern in Steuersenkungen fließen könnten. "Es gibt auch keinen logischen inhaltlichen Zusammenhang, außer dass CDU und SPD einander offensichtlich nicht ausreichend trauen, dass, wenn man das in zwei Schritten machen würde, der zweite Schritt auch hält", kritisierte Dröge.