Habeck wäre ursprünglich selbst gern Kanzlerkandidat geworden. Bildrechte: dpa

Baerbock steht unter anderem in der Kritik, weil es in ihrem gerade erschienen Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" dutzende Passagen gibt, die teilweise wortwörtlich in früheren Publikationen anderer Autoren auftauchten, ohne dass Baerbock darauf verwiesen hätte.



Im Bemühen, die Vorwürfe zu entkräften, verstrickten sich die Kanzlerkandidatin der Grünen und die Parteispitze teilweise in Widersprüche. Sogar die linke Tageszeitung "taz" forderte Baerbock zwischenzeitlich auf, die Kanzlerkandidatur abzugeben.