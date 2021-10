Der scheidende Co-Bundessprecher der Grünen Jugend, Georg Kurz, sagte bei einem Bundeskongress der Organisation in Erfurt, es gebe nun Mehrheiten für eine Regierung ohne die Union. Dennoch werde es weiter "jede Menge Druck" brauchen. "Für Minimalkompromisse, bisschen Korrekturen am Status quo da, ein bisschen Klimaschutzziel hier – dafür braucht's uns nicht. Dafür wurden wir nicht gewählt und dafür fehlt uns auch die Zeit." Wenn die Grünen sich an der nächsten Bundesregierung beteiligten, dann gehe das nur, "wenn das Klima zu 100 Prozent geschützt wird, das Pariser Klimaschutzabkommen die Basis allen Handelns in allen Sektoren ist" und es dafür Sofortmaßnahmen gebe.

In dem Dringlichkeitsantrag sind neben dem Klimaschutz aber auch noch weitere Forderungen an die neue Regierung formuliert, unter anderem die "Überwindung" von Hartz IV in den kommenden vier Jahren. Als erste Sofortmaßnahmen müssten der Regelsatz um mindestens 50 Euro erhöht und Sanktionen abgeschafft werden.



Zudem müssten Löhne und Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert und Mieten günstiger werden. In der Infrastruktur seien Investitionen notwendig. In der Asylpolitik müssten "Schutz und Sicherheit von Menschen in den Fokus" rücken. So brauche es "sichere und legale Fluchtwege und erhöhte Aufnahmekapazitäten für Schutzsuchende" sowie eine entschiedenere Antidiskriminierungspolitik.