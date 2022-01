Die 28-jährige Lang erhielt am Samstag nach Parteiangaben 552 der mehr als 750 abgegebenen Stimmen (rund 76 Prozent), der 46-jährige Außenpolitiker Nouripour 621 (82,5 Prozent). Lang hatte keine Gegenkandidatin, Nouripour stach zwei Konkurrenten aus. Lang ist damit die jüngste Chefin in der Parteigeschichte der Grünen. Sie konnte wegen einer Corona-Infektion nicht auf der Bühne im Berliner Velodrom sprechen, wo ein kleinerer Kreis von Spitzen-Grünen versammelt war.

Lang wird die jüngste Grünen-Chefin der Parteigeschichte. Bildrechte: dpa

Sie kommt aus der Nähe von Stuttgart und zog nach der Wahl im September erstmals als Abgeordnete in den Bundestag ein. Die Parteilinke engagierte sich bisher insbesondere in der Sozial- und Gesundheitspolitik sowie für Gleichstellung. Von 2017 bis 2019 war sie Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend.



Lang war als Vorstandsmitglied auch an der umstrittenen Entscheidung im Winter 2020 beteiligt, Corona-Boni von 1.500 Euro für alle Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle zu genehmigen - also auch für sich selbst. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Anfangsverdachts der Untreue gegen den Vorstand, der das Geld inzwischen zurückgezahlt hat.