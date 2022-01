Die scheidenden Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben bei der Parteibasis um Verständnis für Kompromisse geworben, die in der Regierung eingegangen werden müssen. "Kompromisse sind die Kunst von Politik", sagte Habeck am Freitag beim Grünen-Parteitag in Berlin. Sie bedeuteten aber nicht den Abschied von Idealen. "Wir können jetzt tatsächlich Wirklichkeit gestalten." Habeck verwies auf das Wahlergebnis der Partei: "Wir haben 14 komma X Prozent und nicht 25 komma X Prozent".