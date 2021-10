Auf einem kleinen Parteitag entscheiden die Grünen heute über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit SPD und FDP. Der sogenannte Länderrat der Partei kommt dazu am Mittag in Berlin zusammen. Stimmberechtigt sind 99 Delegierte. Entscheidungsgrundlage ist das Sondierungspapier, das am Freitag von den drei potentiellen Ampel-Partnern vorgelegt wurde.