In ihren Bewerbungsreden schworen die beiden die Partei auf den beginnenden Wahlkampf ein. Die Grünen würden um jede Stimme werben, um "weiter Zukunft zu machen, weiter zu regieren", sagte Banaszak. Viele Menschen hätten Angst – "seien wir in diesen Zeiten eine Kraft der Zuversicht", appellierte er an die Partei.