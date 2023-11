Die Realität heißt Ampel. Und so müssen die grünen Spitzenpolitiker Spatzen für Tauben verkaufen und verteidigen, was sie in Berlin mitbeschlossen haben. Regierungsarbeit heißt eben auch: Machen, was möglich ist. Für manch einen an der Basis scheint das nur schwer erträglich. Und die Delegierten in Karlsruhe sagen es auch. Dass die Selbstvergewisserung an der eigenen Basis schwierig werden dürfte, wusste die Parteispitze nur zu gut.