Klar, das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt spielt auch an diesem Wochenende eine Rolle. Die Grünen konnten nur leicht zulegen und stehen bei knapp sechs Prozent. Dabei hatte sich der Landesverband mehr erhofft, musste aber feststellen, dass die aktuellen großen Themen der Grünen bei dem Großteil der Menschen in Sachsen-Anhalt einfach nicht ankommen. Die Landesvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz sagt: "Tatsächlich war ja auch in den Angaben der Wählerinnen und Wählern, was für sie wahlentscheidende Themen sind, das Thema Klimakrise nicht vorne dabei." Und das sei problematisch, schließlich sei das Thema nicht nur für die Grünen relevant, sondern eben für die Entwicklung der nächsten Jahre – "dass die Menschen das, was sie erleben, die Folgen der Klimakrise, mit der Notwendigkeit verknüpfen, auch etwas dagegen zu tun."