In ihrem Änderungsantrag hatte die Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen zunächst eine "Reform des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben" gefordert, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen könnten. Grüne-Jugend-Chef Timon Dzienus begründete die ablehnende Haltung des Parteinachwuchses zum "Sondervermögen" unter anderem damit, dass dieses der Ukraine im jetzigen Krieg überhaupt nicht helfe. Schon jetzt steige der Bundeswehretat jährlich um Milliarden. Die Probleme bei der Bundeswehr seien aber geblieben.

Geschlossenheit demonstrierten die Grünen hingegen beim umstrittenen Thema der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. In dem vom Länderrat in Düsseldorf gefassten Beschluss heißt es dazu: Als Regierungspartei würden die Grünen entschlossen der "Aggression des russischen Regimes" entgegen treten. Dies geschehe auch durch die "Unterstützung mit wirksamen, auch schweren und komplexen Waffen". Ausdrücklich werde ein "Ringtausch" schwerer Waffen mit Partnerländern als auch die Abgabemöglichkeit weiterer Waffen geprüft.