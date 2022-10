Für stimmungsvolle Parteitage sind die Grünen bekannt. Auch in Bonn werden sich die fast 900 Delegierten emotionale Auseinandersetzungen liefern. Mit Eklats rechnet aber der Kreisvorsitzende der Grünen in der Sächsischen-Schweiz/Osterzgebirge, Nino Haustein, nicht und hofft: "Da wir uns ja auch in dieser sachlichen Streitkultur in den letzten Jahren stark geübt haben, dass es nicht zu Tortenwürfen oder ähnlichem kommt, wie es in den letzten Jahren – vor allem vor 2010 – oftmals dann auch auf Parteitagen gekommen ist."