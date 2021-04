Seit dem 1. Januar gibt es in Deutschland die Grundrente. Nur hat sie noch niemand gesehen. Denn das erste Geld fließt frühestens im Sommer. Ob es dabei bleibt? Dirk von der Heide, Sprecher der Deutschen Rentenversicherung, ist zuversichtlich: "Bei der Umsetzung der Grundrente sind wir im Zeitplan. Wir werden die ersten Bescheide im Juli versenden können." Gestartet werde dabei mit denen, die dann neu in Rente gehen, gefolgt von den sogenannten Bestandsrentnern, die schon in Rente sind. "Die ältesten Jahrgänge kommen dabei zuerst dran und dann schrittweise die Jüngeren. Die letzten Fälle werden Ende 2022 aufgerufen."