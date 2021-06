Grundrente Mitteldeutsche Rentenversicherung überprüft 1,5 Millionen Rentner

In Thüringen nimmt die DRV Mitteldeutschland rund 391.000 Bestandsrenten unter die Lupe, in Sachsen-Anhalt sind es 389.000 und in Sachsen 690.000. Zudem geht es um 70.000 Rentner und Rentnerinnen, die ihren Wohnsitz inzwischen in anderen Bundesländern oder im Ausland haben.