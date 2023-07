Sachsen hat damit eine der besten Abgabequoten in Deutschland. Die Quote liegt in vielen Bundesländern bei mehr als 90 Prozent, in Baden-Württemberg mit rund 86 Prozent etwas darunter. Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen nach Angaben der Oberfinanzdirektion noch rund 600.000 Erklärungen, etwas mehr als 90 Prozent gingen bislang ein. In Bayern stehen noch rund 500.000 Erklärungen aus, in Niedersachsen mehr als 200.000, in Berlin rund 90.000, im Saarland etwa 64.000 und in Mecklenburg-Vorpommern noch knapp 25.000.