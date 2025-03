CDU-Politiker Günther: Grüne haben Finanzpaket besser gemacht

Hauptinhalt

23. März 2025, 05:00 Uhr

Im Wahlkampf hat die Union die Grünen scharf attackiert. Danach brauchten CDU/CSU den politischen Konkurrenten, um ihr Finanzpaket durch Bundestag und Bundesrat zu bekommen. Daniel Günther regiert in Schleswig-Holstein in einer Koalition mit den Grünen. Er meint, die Grünen hätten sich in den Gesprächen nicht nur fair verhalten, sondern das Paket auch verbessert.