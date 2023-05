Habeck nannte vier Bereiche für Nachbesserungen. So schlägt er unter anderem vor, dass das Gesetz gestaffelt in Kraft tritt. So könne man mit dem Umstieg im Januar 2024 zunächst bei Neubauten anfangen und Bestandsgebäuden mehr Zeit geben. Dort seien die Herausforderungen größer. Habeck nannte als weiteren Grund die Sorgen wegen Handwerkermangel und Lieferengpässen. Wie viel Zeit es mehr geben wird, will er in Gesprächen klären.