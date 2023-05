Die Ampel-Koalition hat sich grundsätzlich auf das bislang umstrittene Gesetz für kommunale Wärmeplanung geeinigt. Wie eine Sprecherin des Bauministeriums mitteilte, wurde der Entwurf fertiggestellt. Er werde nun zur Anhörung an die Bundesländer und an die Verbände geschickt. Damit könne der eng mit dem ebenfalls umstrittenen Heizungsgesetz verknüpfte Entwurf in einer angemessenen Zeit beraten werden. Zuvor hatten FDP-geführte Ministerien Bedenken gegen das Gesetz angemeldet.