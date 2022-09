Energiekrise Habeck hält Weiterbetrieb von AKW für notwendig

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält einen Betrieb der zwei süddeutschen Atomreaktoren über den Winter nach derzeitiger Lage für nötig. "Stand heute halte ich das für notwendig", sagte der Grünen-Politiker am Abend in Berlin. Er verwies auf die Lage in Frankreich, wo viele Atomkraftwerke wegen Wartungsarbeiten nicht laufen können.