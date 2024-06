Am zweiten Tag seiner Asien-Reise hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die chinesische Führung aufgefordert, die Kritik der EU-Kommission an hohen Subventionen für E-Autos ernst zu nehmen. Nach einem Treffen mit chinesischen Regierungsvertretern in Peking sagte der Grünen-Politiker, China müsse verstehen, dass die geplanten Einfuhrzölle der EU keine Strafgebühren seien.