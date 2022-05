Habeck: Kein plötzliches Embargo bei Öl und Gas

Widerstand gegen Windkraftausbau in Ostdeutschland

Verständnis für Ängste in Leuna und Schwedt

Robert Habeck steigt aus dem Bus und krempelt die Arme hoch. Dass der Bundeswirtschaftsminister lieber hemdsärmlig herumläuft als in Anzug ist keine Neuigkeit. Aber am Montag in Leuna kann man das durchaus anders deuten. Es könnte auch heißen, ich bin gekommen um zu helfen.

Habeck weiß um Leuna und Schwedt als Orte ostdeutscher Identität

Die Energiewirtschaft Ostdeutschlands braucht momentan dringend seine Hilfe und auch sein Verständnis. Wie ein Feuerwehrmann reist Der Bundeswirtschaftsminister zu den Orten, wo immer noch aus Pipelines russisches Gas und Öl ankommt. Letzte Woche Schwedt, diese Woche Leuna. Man kann an beiden Orten noch nicht ohne das eine oder andere wirtschaftlich existieren. Das ist nur die ökonomische Dimension. Beide Standorte gehören zur ostdeutschen Identität. Die Raffinerie in Leuna war zudem das Vorzeigeprojekt des Aufbau Ost in den Umbruchjahren nach der Einheit. Sie sollte das Versprechen für die sogenannten "blühenden Landschaften" sein. Ohne Gas und Öl stehen Schwedt und Leuna auf der Kippe.

Zusagen für Unterstützung, Ehrlichkeit bei den Risiken

Wenn Habeck, egal ob in Schwedt oder Leuna über Ersatztrassen oder die schwierige Umstellung der Produktion von der russischen Ölsorte auf andere spricht, hat man den Eindruck, er würde gleich selbst losgehen und die notwendigen Ventile aufdrehen. Dabei ist Habeck keiner, der als politischer Heiland daherkommt und Versprechen macht, die die Menschen als Beruhigung hören wollen. Vielmehr gehört zu seinem Auftritt auch die ehrliche Risikoanalyse, es kann auch schiefgehen.

In Mitteldeutschland wenig Begeisterung für Windkraftausbau

Verständnis und Pragmatismus sind Habecks Stärke

Habeck verspricht zwar in Thüringen, dass die Windräder "einigermaßen gerecht über die Länder verteilt werden" sollen, das ist aber eher ein frommer Wunsch. Er weiß, es braucht auch noch viel mehr Windräder in Mitteldeutschland als da schon stehen, damit auch ohne Kohle, Atom und Gas Leuna im Osten, aber auch die Industrieunternehmen in Bayern genügend Strom haben.