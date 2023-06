Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Kritik am Erscheinungsbild der Ampel-Regierung geübt und Fehler im Umgang mit dem umstrittenen Heizungsgesetz eingeräumt. "Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung", sagte der Grünen-Politiker in der ARD-Sendung "Anne Will". Er reagierte damit auf den Hinweis, dass viele Menschen mit der Bundesregierung unzufrieden seien. Zwar sei die Leistungsbilanz der Regierung "groß", erklärte Habeck. "Aber natürlich haben wir in der Kür, also im Erscheinungsbild der Regierung jetzt nicht geglänzt. Das kann ja keiner behaupten."