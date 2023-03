Weiter skizziert Habeck die Hausaufgaben seines Ministeriums. Auf einem Solargipfel und einem Windgipfel will der Minister in Gesprächen mit den Bundesländern und der Industrie die staatlichen Förderbedingungen für Wind- und Sonnenkraft abermals verbessern. Windkrafträder sollen schneller gebaut und mehr verfügbare Flächen ausgewiesen werden. Darüber hinaus will Habeck Mieterstrom attraktiver machen. So sollen Förderbedingungen für Solaranlagen auf dem Balkon erneuert werden.