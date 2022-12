Die Preise seien seit dem Sommer gesunken. Das sei mitten im Winter erstaunlich. So sei der Gaspreis am sogenannten Spotmarkt vor Weihnachten von 130 auf unter 100 Euro pro Megawattstunde gefallen. Der Grünen-Politiker räumte zwar ein, dass das zwar immer noch deutlich zu hoch sei. Aber der Preis sei weniger explodiert, als man befürchtet habe. Bis Mitte 2021 lag der Spotmarkt-Preis in der Regel in der Preisspanne 10 bis 30 Euro. Habeck räumte ein, dass sich der Preis aber verdreifacht habe.