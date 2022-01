Der Grünen-Politiker kündigte in dem Zusammenhang an, die Hilfe für den Strukturwandel in den Kohleregionen stärker auf neue Industrie-Arbeitsplätze auszurichten. Viele aktuelle Förderprogramme seien auf den akademischen Bereich konzentriert. Menschen, die von ihrer Hände Arbeit lebten, würden nicht genug berücksichtigt. Er wolle in die Bundesländer reisen, um darüber zu diskutieren.