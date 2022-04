Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lehnt Fracking in Deutschland weiterhin ab. "Ich glaube, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen sollten und der uns weiterhilft", sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Habeck verwies darauf, dass die notwendigen Genehmigungen sehr lange dauern und in der akuten Situation nicht weiterhelfen würden. Zudem setze die Bundesregierung in Zukunft auf erneuerbare Energien und nicht auf Erdgas, so Habeck.