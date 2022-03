Habeck betonte, die Unterstützung des Emirs sei stärker gewesen als erwartet. Die Unternehmen, die mit nach Katar gekommen seien, würden nun mit Katar in Vertragsverhandlungen einsteigen. Bereits am Morgen hatte Habeck nach einem Gespräch mit dem katarischen Wirtschaftsminister erklärt, er sehe sich in dem Emirat als "Türöffner" für deutsche Geschäfte.

In Deutschland sollen eigene LNG-Terminals gebaut werden, darunter in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Ziel der Bundesregierung ist es angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Bisher liegt der Anteil russischer Importe an fossilen Gasimporten nach Deutschland bei rund 55 Prozent.