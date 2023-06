Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Ausbau der Solarenergie in Deutschland vor allem im privaten Sektor vorantreiben und fördern. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf einen Gesetzentwurf. Danach soll in den nächsten Jahren jedes zweite Solarpanel, das in Deutschland gebaut wird, auf Dächern montiert werden. Dafür würden Regeln vereinheitlicht und vereinfacht. Die andere Hälfte der Solarpanele soll den Plänen zufolge auf Freiflächenanlagen installiert werden.