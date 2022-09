Die Versäumnisse in der Energiepolitik kann man nicht so schnell beseitigen, wie es die Krise erfordern würde. Das macht Habeck natürlich Stress, weil ihm klar wird, viele Erwartungen an ihn, aus der Koalition, der Wirtschaft, seiner Partei wird er nicht erfüllen können. So ist sein Ausbruch von Mittwoch menschlich verständlich, aber nicht die Lösung. Habeck muss endlich zu einer klaren Linie finden. Die Energiepreise müssen runter oder über Finanzhilfen kompensiert werden. Nur so wird die deutsche Wirtschaft vom Bäcker über Handwerker und Mittelständler bis zum Konzern durch die Krise kommen. Das wird teuer. Aber das muss er in der Ampel endlich durchsetzen.