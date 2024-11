Kurz vor Bekanntwerden seiner Kanzler-Kandidatur hat sich Habeck auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, zurückgemeldet. In einem Tweet ist er zu sehen, wie er "Zeit, dass sich was dreht" summt. In einem anderem Beitrag erklärte er, Orte wie diese Plattform den Schreihälsen und Populisten zu überlassen, sei leicht. Es sich leicht zu machen, könne aber nicht die Lösung sein. Außerdem schrieb er, er sei "Back for good" – endgültig zurück.