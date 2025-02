An dieser Stelle erteilte der Grünen-Politiker Friedrich Merz und seinen Vorschlägen zu Einreiseverboten und strengen Abschieberegeln noch einmal eine Absage: "Das, was Friedrich Merz vorgeschlagen hat, wird nicht passieren." Habeck verwies in dem Zusammenhang erneut auf einen Bruch europäischen Rechts und anschließendem Streitpotenzial mit den anderen EU-Ländern.

Mit Blick auf Deutschlands Position in Europa mahnt der Grünen-Kanzlerkandidat europäische Geschlossenheit an. Diese brauche es nicht nur in Migrationsfragen, sondern auch in diplomatischen Beziehungen mit den USA und deren Präsident Donald Trump. Europa müsse vor allem in Handelsbeziehungen geeint auftreten.