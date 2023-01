Wer wegen der Preissprünge auf den Energiemärkten unverschuldet in Not gerät, der soll deswegen auch keine Schulden machen müssen, nur um nicht plötzlich ohne Strom- und Gasversorgung dazustehen. So sehen es Härtefallfonds vor, wie sie in Hamburg und Berlin aufgelegt wurden. In der Hansestadt können nur Personen Mittel beantragen, die keine Sozialleistungen beziehen. In Berlin ist die Regelung offener. In beiden Fällen werden aber die Schulden übernommen, um eine Sperrung der Energieversorgung zu verhindern.