Geywitz kündigte außerdem an, dass das Baugeld für Familien angesichts der Krise in der Baubranche ausgeweitet werden soll. Sie verwies auf das bereits bestehende, aber wenig genutzte Programm für Familien mit einem Jahreseinkommen bis 60.000 Euro. "Diese Grenze sollte angehoben werden. Zudem könnten die Kredithöhen steigen", so die Ministerin.