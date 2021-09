Jom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Vor zwei Jahre hatte ein bewaffneter Rechtsextremist in Halle versucht, gewaltsam in die Synagoge der Saalestadt einzudringen. Als ihm das misslang, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte zwei weitere. Er wurde im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.