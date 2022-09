Werden Geflüchtete aus anderen Ländern benachteiligt?

Zur Kritik, dass Geflüchtete aus der Ukraine bevorzugt werden gegenüber Flüchtlingen aus anderen Krisenregionen, sagt BAMF-Sprecher Hövekenmeier, der Vergleich stimme so nicht. Es gebe international derzeit kein anderes Kriegsgebiet, in dem ein Land von einem anderen derart massiv angegriffen werde und das zugleich so nah liege, dass die vertriebenen Menschen in so kurzer Zeit und großer Zahl in die EU strömten. Die EU hat daher ihre Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aktiviert und eine einfache sowie unbürokratische Aufnahme ermöglicht.

Bundes- und Landesbehörden räumen im Einzelfall Härten für andere Geflüchtete in Deutschland ein. So gebe es Fälle, wo sogenannte "Fehlbeleger" ihre Zimmer in Asylunterkünften räumen mussten für Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine. Das könne etwa anerkannte Asylbewerber treffen, die sich eigentlich eine eigene Wohnung suchen sollen, jedoch keine finden. Bei einer Unterbringung in einer anderen Flüchtlingsunterkunft könne das dann zu einer Verschlechterung führen und werde als Diskriminierung empfunden. Da versuche man schnell zu helfen.

Pro Asyl fordert Hartz-IV-Satz für alle Asylsuchenden

Die Hilfsorganisation Pro Asyl sieht noch andere Ungerechtigkeiten. Juristin Wiebke Judith kritisierte bei MDR AKTUELL die Unterscheidung zwischen dem geringeren Asylgeld bzw. Sachleistungen für alleinstehende Asylbewerber (367 Euro) im Vergleich zu anerkannten Fällen mit Hartz-IV-Satz (449 Euro). Hartz-IV-Leistungen als definiertes Existenzminimum müssten für alle Menschen in Deutschland gelten.

Judith kritisiert zudem die Praxis der Leistungskürzung für viele Asylbewerber in Sammelunterkünften um zehn Prozent. Begründet wird das mit einem gemeinsamen Haushalt, der günstiger sei. Doch viele dieser Menschen lebten nicht zusammen wie Ehepartner, wendet Judith ein, sondern notgedrungen in Gemeinschaft. Das werde auch in der Rechtsprechung überwiegend für verfassungswidrig gehalten, sei aber noch nicht endgültig entschieden.

Die Steuerzahler zahlen alle Leistungen für Ukraine-Flüchtlinge

Die Asylbewerberleistungen 2020 in Deutschland, also vor dem Ukraine-Krieg, betrugen etwa laut Statistischem Bundesamt 4,2 Milliarden Euro für knapp 384.000 Menschen; hier Zahlen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ende August waren in Deutschland etwa eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst, darunter die meisten Frauen und Kinder.

Die Kosten für die Grundsicherung der Kriegsflüchtlinge trägt der Bund. Umstritten ist der Anteil von Ländern und Kommunen an den Unterkunftskosten. Viele Kommunen fordern mehr Hilfe vom Land und vom Bund, die Kommunalverbände schlagen Alarm. Das Land Thüringen wollte Kommunen eine Pauschale von 2.500 Euro je Geflüchtetem zahlen, viele Kommunen gehen von höheren Kosten aus. Am Ende zahlte Thüringen insgesamt 50 Millionen Euro. Ein Bund-Länder-Kompromiss brachte als Ergebnis, dass der Bund den Großteil der Kosten übernehmen will. Er stellte pauschal zwei Milliarden Euro für dieses Jahr bereit.