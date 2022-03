Dem Bericht zufolge hätten in rund 410.000 Bedarfsgemeinschaften die laufenden Kosten etwa für Strom und Gas höher gelegen, als von den Ämtern anerkannt worden sei. Das sei ein Anteil von 14 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften.



Die sogenannte Wohnkostenlücke, also die Gesamtdifferenz zwischen entstandenen und anerkannten Kosten in Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften, summierte sich demnach innerhalb eines Jahres auf rund 460 Millionen Euro. Berücksichtigt worden sei der Zeitraum von Dezember 2020 bis November 2021, heißt es in dem Bericht.