Erwerbslosen Menschen sichert der Staat den Lebensunterhalt. So zahlt das Jobcenter die Kosten von Pflege- und Krankenversicherung und für Unterkunft und Heizung. Auch besondere Ausgaben etwa für Schwangere oder Menschen mit Behinderung werden übernommen. Alles andere soll der jährlich angepasste, sogenannte Regelbedarf abdecken.

Wie Navina Skibbe, Pressesprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen erklärt, setzen sich die Regelbedarfe anteilig zusammen: "Sie umfassen zum großen Teil Lebensmittel, also Essen und Trinken. Ebenfalls anteilig berechnet in der Regelleistung sind die Stromkosten." Dazu kämen Telefon-, Bekleidungs-, Freizeit- und Verkehrskosten.