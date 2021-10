Die geplante geringe Anhebung der Hartz-IV-Sätze zum Jahreswechsel verstößt einem Gutachten zufolge gegen das Grundgesetz. Die Verfassung verpflichte den Gesetzgeber, die absehbare Kaufkraftminderung für Grundsicherungsbeziehende abzuwenden, heißt es in der am Freitag vom Paritätischen Wohlfahrtsverband publizierten Expertise – erstellt von der Juristin Anne Lenze, Professorin an der Hochschule Darmstadt. Sie verweist darin auf zurückliegende einschlägige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die besagen, dass die Regelbedarfe bereits an der untersten Grenze dessen liegen, was verfassungsrechtlich gefordert ist.