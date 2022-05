Thüringen und Sachsen-Anhalt Wieder mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger

In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-4-Empfänger gestiegen. Das geht aus Daten der für beide Länder zuständigen Regionaldirektion in Halle hervor.

Demnach haben die Thüringer Jobcenter im vergangenen Jahr 6.700 Sanktionen gegen erwerbsfähige Hartz-4-Empfänger ausgesprochen, rund 800 mehr als im Vorjahr. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl um 1.400 auf 9.800. Hauptursache waren den Angaben nach nicht eingehaltene Termine. Der zweithäufigste Grund für eine Sanktionierung war die Weigerung, eine Arbeit oder Maßnahme fortzuführen oder aufzunehmen, das betraf etwa ein Fünftel der Sanktionsfälle.

Die Zahl von Leistungskürzungen liegen den Angaben zufolge aber insgesamt deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. So hätten viele Beratungen wegen des Infektionsschutzes telefonisch oder online stattgefunden. Dadurch sei es seltener zu Terminversäumnissen gekommen. Zum Vergleich: Die Jobcenter in Sachsen-Anhalt hatten 2019 vor der Corona-Pandemie rund mehr als drei Mal so viele Sanktionen ausgesprochen.