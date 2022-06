Um diese Rückforderungen geht es: Wer beispielsweise Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Wohngeld bezieht, kann zusätzlich zum Regelsatz sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragen. Dazu zählen Kosten für Klassenfahrten, Schulbedarf, Mittagsverpflegung in Schule und Kita oder Bus- und Bahntickets für den Schulweg. Das Geld überweisen Jobcenter meist zusammen mit den Regelsätzen vor dem Monatsersten an die Familien.



In Sachsen kosten Schülertickets pro Monat 15 Euro, in Sachsen-Anhalt und Thüringen übernehmen in der Regel die Kommunen die Finanzierung der Schülerbeförderung, doch in anderen Bundesländern sind die Monatstickets teils deutlich teurer. Die Jobcenter haben Leistungsberechtigten damit mehr Geld überwiesen als sie nun für das 9-Euro-Ticket benötigen. Wie mit der Differenz umzugehen ist, sorgt nun für teils hitzige Diskussionen – und Verwirrung bis in die Jobcenter.



Neben Schülertickets geht es etwa auch um Fahrtkosten für Leistungsberechtigte, die mit Bus und Bahn zu Weiterbildungen fahren oder die für das Umgangsrecht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind.