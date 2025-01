Die Pauschale kann also für Praxen im ländlichen Raum, wo es weniger Patienten gibt, niedriger ausfallen, sagt Ilias Essaida, Gesundheitsreferent vom Sozialverband VdK: "Da liegt es dann an den Mitgliedern des Bewertungsausausschusses – und das sind die Krankenversicherungen – dafür zu sorgen, dass die Mindestanzahl an Patientinnen und Patienten so festgelegt wird, dass die Praxen dann nicht in eine finanzielle Notsituation kommen."