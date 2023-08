Haushaltsfinanzierungsgesetz Bundesregierung beschließt Einschnitte bei Elterngeld, Rente und Pflege

Das Haushaltsfinanzierungsgesetz enthält außer den Einschnitten beim Elterngeld noch weitere Kürzungen, um Lindners angestrebte Haushaltskonsolidierung sowie die Einhaltung der Schuldenbremse zu gewährleisten. So werden auch die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung gekürzt und die Zuschüsse zur Pflegeversicherung von 2024 bis 2027 komplett gestrichen. Für denselben Zeitraum sollen zudem die Einzahlungen aus den Pflegekassen in den Pflegevorsorgefonds entsprechend gekürzt werden. Außerdem wird mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz das Sondervermögen Digitale Infrastruktur aufgelöst.

Mit dem Gesetzentwurf wird auch die CO2-Abgabe beim Tanken und Heizen von derzeit 30 Euro pro Tonne zunächst auf 40 Euro im Jahr 2024 und sogar 50 Euro im Jahr 2025 erhöht. Die Preise steigen damit stärker als zwischenzeitlich geplant, bleiben aber den Angaben zufolge noch unterhalb der noch von der großen Koalition ursprünglich festgelegten Staffelung. Mit den Mehreinnahmen in Milliardenhöhe will die rot-grün-gelbe Bundesregierung ihren Klima- und Transformationsfonds befüllen, um die Mikroelektronik und die Schienenwege des Bundes zu fördern.

Über den gesamten Bundeshaushalt entscheidet der Bundestag erst zum Abschluss der Haushaltswoche am 1. Dezember. Bis dahin sind zahlreiche Änderungen im Etatentwurf und womöglich auch bei den Sparvorhaben zu erwarten. Der am 5. Juli vom Kabinett beschlossene Etatentwurf für 2024 sieht vor, dass das zweite Jahr in Folge die Schuldenbremse wieder eingehalten wird. Den Spielraum für die zulässige Neuverschuldung will Lindner mit knapp 16,6 Milliarden Euro voll ausschöpfen.